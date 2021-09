Weißmann: "Alle selbst ausgewählt, nichts von den Parteien diktiert"

Im Jänner folgt er Alexander Wrabetz als ORF-Generaldirektor nach, gestern präsentierte Roland Weißmann sein neues Direktorium. Demnach wird die aktuelle ORF-III-Geschäftsführerin Eva Schindlauer neue Finanzdirektorin, ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher übernimmt die Radio-Direktion, Puls4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz verantwortet künftig die Programm-Agenden, und der bisherige GIS-Chef Harald Kräuter wird zum Technikdirektor ernannt. Die neuen Verantwortlichen wurden vom Stiftungsrat mit 32 von 35 möglichen Stimmen bestellt. Weißmann, dem im Zuge seiner Wahl am 10. August vorgeworfen worden war, über den Steigbügel der ÖVP ins Amt gelangt zu sein, legte Wert auf die Feststellung, dass er alle Neubesetzungen selbst ausgewählt habe, "mir wurde nichts von den Parteien diktiert."

Fünf Neubestellungen gab es in den Direktionen der Landesstudios, demnach wird in Oberösterreich der seit April amtierende Chefredakteur Klaus Obereder den seit 2012 regierenden Kurt Rammerstorfer nachfolgen. Neu an der Landesstudio-Spitze sind außerdem Edgar Weinzettl (Wien), Robert Ziegler (Niederösterreich), Esther Mitterstieler (Tirol) und Waltraud Langer (Salzburg).

Vier Kandidaten wurden verlängert: Werner Herics im Burgenland, Gerhard Koch in der Steiermark, Karin Bernhard in Kärnten und Markus Klement in Vorarlberg. An der Wiederbestellung Bernhards und Klements hatte auch die jüngste Kritik an deren Führungsstil nichts geändert.

Entscheidend für die Auswahl von Weißmanns Team seien Professionalität und fachliche Kompetenz, Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Hauses sowie die große Teamfähigkeit und Führungskompetenz jeder und jedes Einzelnen gewesen. Weißmann: "Ich bin damit angetreten, dass der ORF weiblicher und jünger werden muss, und das ist mit diesem Team gewährleistet." Nun gebe es "genug frischen Wind", antwortete Weißmann auf die Frage, wo denn nun die externen Direktoren seien, von denen er bei seiner Bestellung gesprochen habe. Zugleich verwies er darauf, dass es sich um die zweitjüngste Geschäftsführung der Unternehmensgeschichte handle.

Die designierte Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz formulierte sichtlich motiviert: "Es ist ein doppelt besonderer Tag, weil ich nach vier Jahren wieder zurück im ORF bin. Wir werden versuchen, gemeinsam eine Contentstrategie zu entwickeln, um die Reichweiten des Hauses abzusichern und in manchen Zielgruppen hinzuzugewinnen. Es geht darum, Content hochfrequenter herzustellen", so die derzeitige Puls4-Senderchefin, ohne ins Detail zu gehen. Sie hatte einst in der ORF-Pressestelle begonnen und arbeitete vor ihrem Wechsel zum Privatfernsehen als Sendungsverantwortliche in der TV-Unterhaltung. Für die Zukunft beschwor sie "mehr Miteinander als Nebeneinander" und meinte damit Vernetzungsmöglichkeiten mit Privatsendern.

Übersiedlung steht bevor

Die künftige Radiodirektorin Ingrid Thurnher sagte launig: "Bis zum heutigen Tag habe ich gedacht, dass es nichts in diesem Haus gibt, was ich noch nicht erlebt habe." Sie habe "genug Zeit vor den Kameras verbracht" und wolle sich nun aufs Radio konzentrieren. Im Team habe sie bereits konkrete Ideen gewälzt. Wichtigstes Projekt in naher Zukunft sei die bevorstehende Übersiedlung auf den Küniglberg.

Ein "unglaublich aufregender Tag" war es für die neue kaufmännische Direktorin Eva Schindlauer. Sie betonte, dass programmlicher Erfolg und technologische Weiterentwicklung ohne eine solide wirtschaftliche Basis nicht möglich seien. Der neue Technische Direktor Harald Kräuter gab das "klare Bekenntnis" aus, "dass dieses Unternehmen ein Technologieunternehmen ist". Er freue sich auf exzellente Techniker im Haus: "Die digitale Transformation werden wir konsequent weiterführen."

Ein Porträt über Klaus Obereder lesen Sie auf Seite 6.