Weil es viel mehr gibt, als nur "Die Eiskönigin"

Der Lockdown war nicht nur schlecht. Denn während sie ihre Säle geschlossen halten mussten, entwickelten Vertreter der Land- und Programmkinos Oberösterreichs bei einer Videokonferenz eine sehr gute Idee: Kindern noch stärker eine Welt abseits großer US-Animationsfilme zu eröffnen.

"Wir wollen Familien die Chance geben, Produktionen zu sehen, die ohne großes Marketingbudget und viel weniger Aufmerksamkeit auskommen müssen", sagt Stefan Messner, künstlerischer Leiter der Kinos City und Moviemento in Linz. Arbeiten, die nicht wie "Die Minions" oder "Die Eiskönigin" sind, "aber deshalb nicht weniger spannend", wie Messner sagt, bei dem die Fäden zusammenlaufen.

Ab 8. 10. wird das Projekt nun schlagend: Bis 24. 10. haben acht Kinos (mehr re.) Platz in den Spielplänen für insgesamt zehn besondere Arbeiten geschaffen. Bei deren Auswahl hat man sich am Pool der deutschen Plattform "Vision Kino" bedient, einer gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Gezeigt werden die Produktionen als deutschsprachige Fassungen meist an den Wochenenden nachmittags. Empfohlen sind sie je nach Ausrichtung für Kinder ab fünf, sechs, acht, neun, zehn oder zwölf Jahren (mehr in "Auf einen Blick" re.).

Inhaltlich tauchen die Werke, oft von Heldinnen getragen, tief in familiäre Lebensrealitäten ein: So handelt "Romys Salon" (ab 9 Jahren) auf berührende Weise von einem Mädchen, dessen Oma an Alzheimer erkrankt (in Linz am 10. 10., Wels: 8., 19., 22. 10., Katsdorf: 16., 17. 10., Steyr: 15., 16., 17. 10., Lenzing: 24. 10.).

Eine Gelegenheit, Generationen zu verbinden, bietet die Astrid-Lindgren-Adaption von "Wir Kinder aus Bullerbü" (ab 5), die Regiestar Lasse Hallström 1986 realisierte (Linz: 14., 18., 22. 10., Freistadt: 10. 10., Katsdorf: 16./17. 10., Lenzing: 22. 10, Grein: 16., 24. 10.). Aber auch aktuelle Stoffe wie über die Jungsportlerin "Madison" (ab 12) oder "Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess" (ab 9) über eine besondere Urlaubsfreundschaft stehen auf dem Spielplan (beide Filme gibt’s in Steyr und Lambach).

"Pädagogen und Pädagoginnen bieten wir zudem an, die Filme für eigene Sondervorstellungen zu buchen", sagt Messner. Dafür können sie sich an das jeweilige bevorzugte Kino wenden.