Mit ihren Romanen "Die Wand", "Die Mansarde" oder ihrer Erzählung "Wir töten Stella" schrieb sie Weltliteratur. 23 Jahre verbrachte Marlen Haushofer, geboren 1920 in Frauenstein in der Gemeinde Molln als Tochter eines Förster und einer Kammerzofe, in Steyr, wo heuer ihres 100. Geburts- und zugleich ihres 50. Todestages gedacht wird.