Wegscheider-Kommentar: Verfahren gegen ServusTV eingeleitet

ServusTV geriet wegen der Sendung "Der Wegscheider“, die vom Sender-Indentanten Ferdinand Wegscheider selbst gestaltet wird, ins Visier der Medienbehörde KommAustria. Die Behörde hat ein Verfahren gegen den Sender eingeleitet, berichten "profil" und der „Kurier“. Die KommAustria prüft, ob ServusTV gegen die gesetzlichen Grundsätze der Objektivität und journalistischen Sorgfalt verstößt.

Auslöser für das Verfahren war eine Sachverhaltsdarstellung des Presseclubs Concordia, die im Dezember bei der Medienbehörde eingebracht wurde. In der elfseitigen Sachverhaltsdarstellung hält die Journalistenorganisation fest, dass "in wachsendem Ausmaß Hinweise und Beschwerden seiner Mitglieder über die Berichterstattung von Servus TV zur Covid-19-Pandemie" eingingen.

Speziell bei der wöchentlichen Sendung "Der Wegscheider" sollen "vor allem durch falsche oder irreführende Äußerungen, einseitige und unsachliche Ausführungen und durch unzulässige Eingriffe in die Rechtssphäre von Dritten, wiederholte und schwerwiegende Verstöße gegen die Bestimmungen des AMD-G (Audiovisuellen Mediendienste-Gesetzes, Anm.)" vorliegen. So behauptete Wegscheider etwa, die Bundesregierung stütze ihre Corona-Entscheidungen auf "Mutmaßungen von ein paar Simulationsforschern", deren "Prognosen in all der Zeit noch kein einziges Mal gestimmt haben". "Faktenwidrig" und eine "gezielte Herabwürdigung wissenschaftlicher Methoden" sei das, so der Presseclub Concordia.

In der Sachverhaltsdarstellung ist zudem von "systematischen Mängeln des Gesamtprogramms" zu lesen, die den "Eindruck einer gezielten strategischen Positionierung von Servus TV zur Ansprache von wissenschaftsfeindlichen, impf- und Coronamaßnahmen-kritischen Zielgruppen" bestärken.

Die KommAustria sieht nach einer monatelangen Vorprüfung der Sachverhaltsdarstellung nun offenbar ausreichend Verdachtsmomente, dass ein Rechtsverstoß vorliegen könnte. Der Sender ServusTV, der zum Red Bull Media House gehört, betonte in einem knappen Statement an "profil" und "Kurier“: "Wir halten uns an den Rechtsweg und geben unsere Stellungnahme zunächst einmal an die Behörde ab.“