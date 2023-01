Wegen Sexszene vor 55 Jahren: US-Studio verklagt

Leonard Whiting, Olivia Hussey in "Romeo und Julia" (1968)

Die argentinische Schauspielerin Olivia Hussey und ihr Londoner Kollege Leonard Whiting waren noch Jugendliche, als sie 1968 im Film "Romeo und Julia" unter der Regie des Italieners Franco Zeffirelli (1923–2019) zu sehen waren. Die Produktion wurde für vier Oscars nominiert, löste aber bereits vor 55 Jahren Kontroversen aus. Eine intime Szene zeigte Whitings Gesäß und Husseys nackten Oberkörper.

Wie bekannt wurde, reichten die heute 71-jährige Hussey und Whiting (72) Ende 2022 eine Klage in Los Angeles ein, in der sie dem verantwortlichen Hollywood-Studio Paramount vorwerfen, sie sexuell ausgebeutet und Nacktbilder von heranwachsenden Kindern verbreitet zu haben.

Forderung von 500 Mio. Dollar

Darin wird behauptet, Zeffirelli habe beiden versichert, dass es keine Nacktheit geben würde und sie in der besagten Szene fleischfarbene Unterwäsche tragen würden. Doch in den finalen Drehtagen flehte er sie angeblich an, nackt mit geschminktem Körper zu spielen, "sonst würde der Film scheitern".

Hussey war 15 und Whiting 16 Jahre alt. In der Klage wirft man Zeffirelli Täuschung und Lüge vor. Hussey und Whiting hätten weiters seit der Veröffentlichung des Films unter seelischen Qualen und emotionalem Stress gelitten und Arbeitsmöglichkeiten verloren.

Sie fordern Schadensersatz, der auf mehr als 500 Millionen Dollar geschätzt wird. Die Klage stützt sich auf ein kalifornisches Gesetz, das die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorübergehend bis 31. Dezember ausgesetzt hat. Gestern verteidigte die Stiftung Zeffirelli das Vorgehen des verstorbenen Regisseurs: "Die Liebesszene ist so weit von Pornografie entfernt, wie man es sich nur vorstellen kann."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper