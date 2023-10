WeFair in Linz: Mehr als nur eine "Konsum-Messe"

Mit einem Reparaturschwerpunkt, gefördert vom Klimafonds der Stadt Linz, will die Nachhaltigkeitsmesse WeFair Besucher von 13. bis 15. Oktober ins Designcenter locken: In einer eigenen Zone kann defekten Elektrogeräten oder beschädigten Kleidungsstücken wieder neues Leben eingehaucht werden. Unterstützung gibt es von Experten der Repair-Cafes der Volkshilfe Oberösterreich oder der Nähküche Linz. Auch Fahrräder werden kostenlos repariert, in einem Workshop zeigt der Künstler Richard Eigner, wie mit der Kintsugi-Technik zerbrochenes Geschirr wieder zusammengefügt werden kann.

Daneben gibt es natürlich die Möglichkeit zum nachhaltigen Einkauf: "Die WeFair ist ein sicherer Hafen für alle, die mit gutem Gewissen einkaufen wollen", sagt die Geschäftsführerin von Global2000, Agnes Zauner. Heuer präsentieren 180 Aussteller ihre Waren aus den Bereichen Mode, Ernährung und Lifestyle. Etwa ein Drittel stammt aus Oberösterreich.

40 der Aussteller sind zum ersten Mal dabei - um zur größten Nachhaltigkeitsmesse Österreichs zugelassen zu werden, müssen sie strenge Kriterien erfüllen, sagt WeFair-Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer. Er führt den gemeinnützigen Verein, der die WeFair mithilfe der Nichtregierungsorganisationen Südwind, Global 2000 und dem Klimabündnis Österreich seit 15 Jahren organisiert. "Wir sind mehr als nur eine Konsum-Messe", sagt Pfoser-Almer. Er wird selbst mit seiner Familie am Messe-Wochenende die Reparaturzone aufsuchen, um mitgebrachte Kleidung zu flicken.

Reparieren, Nähen und Upcyclen: Ideen, um die Lebensdauer von Produkten zu verlängern. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) ist Schirmherr der Veranstaltung: "In Oberösterreich haben wir als erstes Bundesland einen Reparaturbonus eingeführt, der im Vorjahr auch vom Bund übernommen und auf mehr Geräte ausgedehnt wurde." Die Politik habe die Verantwortung dafür, Anreize zu schaffen, damit Menschen defekte Geräte selber reparieren oder reparieren lassen.

Bei der Messeorganisation - die WeFair erfüllt die Voraussetzungen um als "Green Event" zu gelten - wurde auch darauf geachtet, die Umwelt zu schonen, zum Beispiel mit wiederverwendbaren Ständen aus Karton.

Die WeFair findet von 13. bis 15. Oktober im Designcenter Linz (Europaplatz 1 ) statt.

findet von 13. bis 15. Oktober im Designcenter Linz (Europaplatz 1 ) statt. Öffnungszeiten : Am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

: Am Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Tickets kosten an der Kasse 9 Euro, ermäßigt 7 Euro - Rabatt gibt es unter anderem mit der OÖNCard .

kosten an der Kasse 9 Euro, ermäßigt 7 Euro - Rabatt gibt es unter anderem mit der . Weitere Infos zum Messeprogramm und Zugang zu Onlinetickets finden Sie hier.

