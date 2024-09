Watscheln durch Gotham City: Colin Farrell macht in der Serie "The Penguin" den Unterschied

Die schöne neue Digitalwelt eröffnet Hollywoods Marketingteams ganz neue Möglichkeiten. Am 4. Oktober wird mit „Joker: Folie á deux“ eine der meist erwarteten Fortsetzungen des Comic-Kinos aus dem Hause DC anlaufen. Dass mit „The Penguin“ die neueste DC-Serie gerade als Stream lanciert wurde, wird da sicher kein Zufall sein. Denn so schraubt man die Schaulust auf die im Vergleich zu Marvel viel härtere Comicwelt gewinnbringend in die Höhe.