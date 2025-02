"Washington Post": Bezos mischt sich redaktionell ein

Bereits am Mittwoch schrieb der Multimilliardär an die Mitarbeiter, dass künftig nur mehr Kommentare mit einer bestimmten Ausrichtung abgedruckt werden – konkret Beiträge, die sich an den „Säulen“ von „persönlicher Freiheit und freien Märkten“ orientierten, schreibt Bezos in dem Brief, den er auch auf der Plattform X veröffentlichte.

Meinungschef kündigte

„Natürlich werden wir auch andere Themen behandeln, aber gegensätzliche Standpunkte überlassen wir der Veröffentlichung durch andere“, heißt es im Schreiben. Und: Die Repräsentation einer Vielfalt der Positionen sei heutzutage schon durch das Internet gesichert, meint Bezos und schreibt weiter, bisher seien „Freiheit und freier Markt“ in Amerika nicht ausreichend in Medien vertreten. Der bisherige Leiter des Meinungsressorts David Shipley habe die Neuausrichtung nicht unterstützt und werde die Zeitung daher verlassen.

Bisher galt Meinungsvielfalt in der „Washington Post“(Leitmotiv: „Demokratie stirbt im Dunkeln“) als erwünscht, unter den Kommentatoren waren in den vergangenen Jahren sehr unterschiedliche Autoren vertreten. Mitarbeiter der Zeitung reagierten in den sozialen Medien mit deutlicher Kritik auf Bezos. Wirtschaftsredakteur Jeff Stein schrieb etwa auf X von einem „massiven Eingriff“.

Die Zeitung gehört dem Multimilliardär seit 2013. Vor der US-Wahl im November hatte er sich gegen eine Wahlempfehlung für Donald Trumps Kontrahentin Kamala Harris entschieden und damit Aufsehen erregt. Wahlempfehlungen großer Zeitungen gelten in den USA als üblich.

