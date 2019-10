Was zählt, ist Freundschaft

Nach dem 1997 auf Deutsch erschienen und längst vergriffenen Bilderbuch "Ein Freund für immer" hat Alexander Kratzer ein Stück geschrieben, das im Linzer des Theater des Kindes uraufgeführt wird. Regisseur Christian Himmelbauer will, dass an Komödiantik und Slapstick auch Erwachsene Spaß haben. Inhalt: Bär will seinen Winterschlaf antreten, wird dabei vom Fuchs gestört, der plaudern will. Die beiden unterhalten sich, welche Jahreszeit denn die beste sei und erkennen, "dass das vollkommen wurscht ist. Wichtig ist nur, dass sie mitsammen spielen!", sagt Himmelbauer. Es spielen Matthias Hacker und David Baldesssari. Isabella Reder hat eine abstrakte Spielwiese gebaut, David Wagner steuert die Musik (Swing, klassische Motive, Jazz) bei. (sin)

"Ein Freund für immer" ab 3, Uraufführung 11.10., 10 Uhr (ausverkauft). www.theater-des-kindes.at