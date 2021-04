Was uns die Kultur ins Osternest legt

Analoges: Die Kunst des Papiers

Im MÜK Freistadt ist heute die Schau Inspiration Papier zu bewundern, in der etwa die Papierkünstler Harald und Michaela Metzler aus Mattsee Objekte präsentieren, für die sie sich von der Natur inspirieren ließen. Auch österliche Gaben gibt es. Sa., 10–18 Uhr, muehlviertel-kreativ.at Heute und So. (je 10–16 Uhr) lädt zudem das Papiermachermuseum Laakirchen ein. papierwelten.co.at

Theater I: Netzbühne für den Nachwuchs

Die Netzbühne des Landestheaters Linz bietet „Faust Short Cuts“

(ab 13 J.) und „Alice im Wunderland“ (ab 6 J. ). Am Di., 18 Uhr, lädt man zum Faust-Nachgespräch via Zoom (Anm. bis 5. 4.; haerter@landestheater-linz.at), landestheater-linz.at/netzbuehne

Theater II: Virtuelle Bühne für Erwachsene

Auch das Tanzstück „Liebesbriefe“ oder das Musical „The Wave“ ist auf der Landestheater-Netzbühne zu sehen. Als Stream zeigt das Linzer Phoenix sein Stück „Winnetou eins bis drei“ bis 7. April, theater-phoenix.at

Kunst: Eintauchen in Bilderwelten

In der Schau Flugobjekte präsentiert Birgit Bachmann Zeichnungen in der Wohnzimmergalerie Six in Seewalchen, morgen: 11–13 Uhr, Ostermontag: 14–18 Uhr, wohnzimmergalerie.net

Galerie Schloss Parz Grieskirchen ist heute, So. und Mo.

(je 14–17 Uhr) offen. An diesen drei Tagen locken auch Museum Angerlehner bei Wels (Sa. 14–18 Uhr, So./Mo. 10–18 Uhr, Tel. 07242/224 42-0) und Lentos Linz (lentos.at).

Museen: Tierisches und die Zukunft

Vom Stier, der einmal 1,4 Tonnen wog, über einen präparierten Elch bis hin zu Mücken, die konserviert wurden – eine Sonderschau im Schlossmuseum Linz zeigt die Kunst und das Handwerk des Tierpräparats, bei der nicht nur Kinder Augen machen werden (heute, morgen, Ostermontag, je 10 bis 18 Uhr, ooelkg.at)

Heute und morgen ist auch das Ars Electronica Center Linz offen (je 10–17 Uhr), ars.electronica.art

Musik: Von Klassik bis Rock

Das Osterkonzert der Wiener Symphoniker zeigt ORF III am Sonntag um 20.15 Uhr.

Am Montag folgt Bruckners „Fünfte“ von den Wiener Philharmonikern (ORF 2, 9.05 Uhr).

Elton John trägt nicht nur zum Fest die Osterfarbe Lila. Bild: APA/AFP

Die Oscar-prämierte Elton-John-Biografie Rocketman (Mo., 20.15, ORF 1) schafft es, echtes Konzertfeeling zu erzeugen.

Spirituelles: Über Spielräume und Güte

Der OÖ Kulturverein Etty erzählt in „Vertrauen wie Feuer“ von einem außergewöhnlichen, gütigen Menschen, dem Gründer des ökumenischen Ordens Taizé, Frère Roger.

Film als freier Stream: www.vimeo.com/512697406

Zum Lachen: „Jeder nur ein Kreuz!“

„Das Leben des Brian“ (1979): Mit ihrer eigenwilligen Filmversion vom

Leben Jesu Christi gelang der britischen Komikergruppe Monty Python eine Kultkomödie, zu sehen auf Netflix oder So., 20.15 Uhr, RTL 2