Was Tiere im Laufe ihres Lebens kosten

Mit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Haustieren rapide angestiegen. So wurden 2020 laut dem Statistikportal Statista zum Beispiel um 25 Prozent mehr Hunde angemeldet als 2019. Insgesamt leben in Österreich jetzt deutlich mehr Haustiere. Der größte Teil davon sind Katzen mit mehr als zwei Millionen, gefolgt von Hunden (mehr als eine Million). Der Rest sind Ziervögel und Fische, Reptilien und Kleinsäuger sowie Nagetiere.

Da viele Neubesitzer die Bedürfnisse eines Haustiers offenbar unterschätzen, registrieren Tierheime nach dem Haustierboom 2020 schon jetzt eine erhöhte Zahl an Rückgaben. Falsch eingeschätzt wird oftmals nicht nur der nötige Pflegeaufwand, sondern auch der Kostenfaktor. Die Internetplattform heimwerker.de hat eine Aufstellung mit Richtwerten erarbeitet.

Hunde: Der beste Freund des Menschen schlägt im Laufe seines Lebens mit durchschnittlich 16.800 Euro zu Buche. Pro Jahr müssen Hundehalter im Durchschnitt mit etwa 1200 Euro für Futter, Tierarzt, Kotsackerl, Leine, Halsband und Brustgeschirr rechnen. Die Haltungskosten variieren je nach Rasse und Größe des Hundes stark. Laut einer Umfrage des Haustierregisters TASSO leben mehr Hundebesitzer im Osten Österreichs als im Westen.

Katzen werden im Durchschnitt 15 Jahre alt und kosten in dieser Zeit beinahe 10.000 Euro. Besondere Katzenliebhaber sind laut TASSO die Oberösterreicher und Salzburger. In diesen Bundesländern wohnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Samtpfoten.

Kaninchen leben im Durchschnitt etwa zehn Jahre. Für die Haltung der Langohren sollten Kleintierfreunde pro Jahr etwa 720 Euro veranschlagen. Inklusive der Erstausstattungskosten von etwa 555 Euro summieren sich die Ausgaben für ein Kaninchen auf 7760 Euro im Laufe seines Lebens. Zu bedenken ist darüber hinaus, dass Kaninchen, ebenso wie Meerschweinchen und Wellensittiche, für eine artgerechte Haltung paarweise gekauft werden sollten. Die Tiere würden sich sonst einsam fühlen und könnten verkümmern. Damit verdoppeln sich die angegebenen Kosten.

Meerschweinchen sind aufgrund geringerer Futterkosten mit insgesamt etwa 3770 Euro um einiges günstiger als Kaninchen.

Wellensittich, Hamster und Fische zählen zu den Haustieren, die den Geldbeutel nicht so stark belasten. Wellensittiche werden durchschnittlich acht Jahre alt und kosten im Laufe ihres Lebens etwa 1020 Euro. Aquarienfische werden halb so alt und kosten in dieser Zeit etwa 570 Euro. Hamster sind, auf ihre Lebensdauer gerechnet, mit 490 Euro die günstigsten Haustiere. Sie werden nur zwei Jahre alt. Bei Fischen halten sich die Futterkosten im Rahmen, der teuerste Faktor ist bei diesen Tieren der Kauf und Betrieb des Aquariums.