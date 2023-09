Was Schwarzenegger, Schüssel und Kern über Sebastian Kurz zu sagen haben

Nach dem Dokumentarfilm "Projekt Ballhausplatz" von Kurt Langbein wurde nun ein weiterer Film über den Altkanzler angekündigt. Kinostart für den Streifen mit dem Titel "Kurz - der Film" ist bereits kommende Woche am Freitag und damit knapp zwei Wochen vor "Projekt Ballhausplatz". Regie bei dem 95-minütigen Kurz-Porträt führte Sascha Köllnreiter.Wien. Wie die Produktionsfirma Pongo Film am Freitag in einer Aussendung mitteilte, beleuchtet die Dokumentation "die Facetten des politischen Werdegangs von Sebastian Kurz mit allen Höhen und Tiefen bis hin zum Abschied von der politischen Bühne". Laut dem veröffentlichten Trailer kommen in der Dokumentation neben Kurz selbst unter anderem Arnold Schwarzenegger, Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel und Christian Kern sowie Ex-Neos-Chef Matthias Strolz zu Wort. Filmstart ist der 8. September.

Der Film ist eine Co-Produktion von der österreichischen Produktionsfirma Pongo Film und der Deutschen Opus-R. Regisseur Köllnreitner hat bisher unter anderem den Dokumentarfilms "Attention - A Life in Extremes" über das Thema Extremsport gedreht.

