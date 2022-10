Frau Minichmayr, in Ihrer Jugendzeit setzte der Dorfklub SV Pasching zu einem internationalen Erfolgslauf an. Haben Sie davon etwas mitbekommen? Birgit Minichmayr: Natürlich! Plötzlich haben alle gewusst, wo Pasching ist. Wir hatten damals mit dem Herrn Böhm auch einen in alle Richtungen schillernden Bürgermeister. In gut einem Monat beginnt die Fußball-WM in Katar, einem autokratisch geführten Land, das auf Menschenrechte, solide Arbeitsverhältnisse und den Umgang mit Frauen wenig bis gar