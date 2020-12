Der erste Streich gelang Regisseur Daniel Prochaska am Dienstag: Mit bis zu 939.000 Zusehern holte sein ORF-Landkrimi "Waidmannsdank" die beste Quote aller 20 bisherigen Filme der Reihe. Am Sonntag soll der zweite Streich folgen. Der gebürtige Bad Ischler verantwortet die Regie für den neuen Wiener Tatort "Unten" (20.15 Uhr, ORF 2). Gelernt hat der 37-Jährige von Andreas Prochaska (55), seinem Vater und einem der besten Regisseure Österreichs ("Das finstere Tal", "In 3 Tagen bist du tot").