Sie sind noch auf der Suche nach vielfältigem Kulturprogramm in der Region für die kommende Woche? Im TV-Format "Was ist los" finden sich Tipps der OÖN-Kulturredaktion in ganz Oberösterreich, vom Theater über die Lesung bis hin zum Kabarett. Schauplatz sind neben den großen Kulturhäusern wie dem Brucknerhaus oder dem Linzer Landestheater auch kleinere Kultureinrichtungen im Bundesland, wie das Gugg in Braunau oder der Salzhof in Freistadt.

Aktuelle Folge: "Ramsch & Rosen" im ALFA Laakirchen

Was ist los? #02 "Ramsch & Rosen" im ALFA Laakirchen Das ist diese Woche los in Oberösterreich: Kabarett-Durchstarter Berni Wagner führt sein neues Programm "Monster" im Posthof Linz auf, das Musik-Duo "Ramsch & Rosen" bespielt das ALFA Laakirchen mit zierlichen Klängen, beim 30. Freistädter Frischling werden wieder die besten Kabarett-Newcomer gesucht, Polly Adler präsentiert ihre neue Show "Knietief im Glamour" im Gugg Theater Braunau, und Karl Hohenlohe und Christian Wagner-Trenkwitz erinnern sich in einer satirischen Show beim Musiksommer Bad Schallerbach an ihre Opernball-Einsätze.

Für mehr Kulturprogramm in Oberösterreich: wasistlos.at

