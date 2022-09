"Was für ein Verlust": Trauer um Wanda-Keyboarder Hummer

Nach dem Tod von Wanda-Keyboarder Christian Hummer herrscht Trauer in der heimischen Musikszene. Der 32-Jährige starb nach "langer, schwerer Krankheit", wie die Band in einem Statement auf Facebook bekannt gab. Der Wiener fehlte bereits bei etlichen Konzerten im Sommer, unter anderem beim umjubelten Auftritt auf der Donaulände in Linz.

Hummer war Gründungsmitglied von Wanda und seit 2012 Teil der Band, deren Sound er prägte. Abseits seiner Stammcombo verfolgte der Multiinstrumentalist eigene, kreative Visionen mit der Formation LoeweLoewe, bei der er Gitarre spielte und sang. Zwei Singles veröffentlichte Hummer, für ein Album reichte die Zeit nicht. Wanda hat unterdessen alle Termine abgesagt, darunter das für heute geplante Release-Konzert in Berlin. Ob die Winter-Tour stattfindet, ist offen.

"Was für ein Verlust": Die Musikwelt trauert

Auch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Die Grünen) würdigte den zu jung Verstorbenen: "Österreichs Musiklandschaft hat einen großen Verlust erlitten – den Verlust dessen, was Christian Hummer noch vor sich gehabt hätte, vor allem aber ihn als Person selbst."

Auch Musiker bekundeten ihr Mitgefühl. "Ich bin sehr traurig . Schwer zu glauben dass das wahr sein muss . Tut mir unendlich leid", schrieb Der Nino aus Wien auf Facebook. "Danke Christian für alle Begegnungen die wir hatten und herzliches Beileid an die Familie." Die Band Bilderbuch sprach über Instagram ihr Beileid aus. "Was für ein Verlust", postete Kabarettist und Autor Thomas Stipsits auf Facebook. Comedian Gernot Kulis schrieb: "Das ist so unglaublich traurig. Mein aufrichtiges Beileid seiner Familie und seinen Wegbegleitern."