Was für ein Empfang! 21 Salutschüsse für König Charles und Camilla in Berlin

Der britische König Charles (74) und seine Ehefrau Camilla (75) sind gestern in Berlin gelandet und haben damit ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Das königliche Paar kam pünktlich auf die Minute um 14.10 Uhr auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg an. Dort wurde es mit 21 Salutschüssen – so viel bekommt nur selten ein Gast – und einem militärischen Ehrenspalier empfangen.

Camilla trug ein türkis-blaues Mantelkleid mit passendem Hut, dazu schwarze kniehohe Stiefel und eine schwarze Tasche. Als Schmuck hatte sie eine Diamantenbrosche und Perlenohrringe angelegt. König Charles hatte sich für einen grauen Wollmantel mit blauer Krawatte (leicht abgestimmt auf Camillas Mantelkleid) und ein Einstecktuch entschieden.

Nach dem ehrenvollen Empfang ging es für die Royals im gepanzerten Bentley in die Innenstadt, wo sie von Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (61) am Brandenburger Tor empfangen wurden.

Begrüßung mit allen Ehren

Nach der Begrüßung in Schloss Bellevue, Steinmeiers Amtssitz, standen gestern noch ein Empfang und am Abend ein Staatsbankett zu Ehren des Monarchen auf dem Programm.

Heute begrüßen Berlins Bürgermeisterin Franziska Giffey und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz das königliche Paar. Als erster Monarch überhaupt hält Charles zudem eine Rede im Deutschen Bundestag. Später treffen der König und Steinmeier Ministerpräsident Dietmar Woidke in Brandenburg, wo unter anderem der Besuch eines Biobetriebs geplant ist. Am Freitag fahren Charles und Camilla mit dem Schnellzug nach Hamburg, wo der Staatsbesuch endet.

Deutschland ist das erste Reiseziel des neuen britischen Königs vor seiner Krönung am 6. Mai. Ein zuvor geplanter Besuch in Frankreich wurde wegen der dortigen Rentenproteste verschoben.

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Besuch als Bestätigung der engen historischen Verbindungen zwischen Deutschland und Großbritannien gewürdigt. Das sei "eine großartige persönliche Geste" und "zugleich ein wichtiges Zeichen für die deutsch-britischen Beziehungen", sagte Steinmeier bei einem Empfang in Schloss Bellevue, bei dem es um das Thema Nachhaltigkeit ging. Steinmeier erinnerte in diesem Zusammenhang an das jahrzehntelange Engagement von Charles für Umweltschutz. Dessen Teilnahme an der Veranstaltung sei daher "eine Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger", dass Großbritannien und Deutschland gemeinsam "die dramatische Dringlichkeit im Kampf gegen den Klimawandel" sähen, sagte der Präsident. Die nächsten Jahre forderten "eine enorme Kraftanstrengung". Deutschland müsse noch "deutlich mehr tun".

Festlich wurde es am Abend, als Steinmeier und Büdenbender beim Staatsbankett im Schloss Bellevue rund 130 Gäste empfingen. Bei seiner Tischrede bekannte sich Charles zum Ausbau der Zusammenarbeit mit Deutschland. Er wolle "alles tun, um unsere Beziehungen weiter zu stärken".

Auf der Gästeliste standen etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck (53), Ex-Bundespräsident Joachim Gauck (83) und Ex-Kanzlerin Angela Merkel (68). Neben den Politikern gibt es auch schillernde Persönlichkeiten: So sollten etwa Sänger Campino von den "Toten Hosen" (60) und "Let’s Dance"-Star Motsi Mabuse (41) mit dem royalen Paar dinieren.

