Was Fiktionen zur Lebensbewältigung beitragen

Der Name Hans Vaihinger war lange Zeit nur in philosophischen Fachkreisen bekannt. Das hat sich in den vergangenen Jahren ein wenig geändert. "Die Philosophie des Als Ob", das 1911 erschienene Hauptwerk des deutschen Philosophen, liefert erhellende Beiträge zum Zustand von Wahrheit und Täuschung, auch für unsere Mediengesellschaft, in der die "Fakes" allgegenwärtig sind.