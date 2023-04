Was er berührte, wurde zu Kunst

Picasso in Mougins an der Côte d’Azur, wo er 1973 starb

Am 25. Oktober 1881 kam in Malaga in Spanien ein Bub zur Welt, der Jahrzehnte später die Kunstwelt revolutionierte. Beinahe hätte das Baby seinen ersten Tag nicht überlebt, weil es erst zu atmen begonnen haben soll, nachdem ihm sein Onkel Zigarrenrauch ins blau angelaufene Gesicht geblasen hatte. Das Leben Pablo Picassos ist voll von solchen Legenden. Am 8. April jährt sich der Todestag des einflussreichsten Künstlers des 20. Jahrhunderts zum 50. Mal. Die Wiener Albertina zeigt bis 18.