Was Dietmar Kerschbaum vorgeworfen wird

Am Dienstag tauchten erste Details eines umfangreichen Berichtes der Wochenzeitung "Der Falter" mit massiven Vorwürfen gegen den künstlerischen Leiter der Linzer Veranstaltungs GmbH (LIVA) auf. Mit zahlreichen Verweisen auf exklusive Berichte in den OÖN wurde die Arbeitsweise von Dietmar Kerschbaum massiv kritisiert.

So soll der Tenor und Kulturmanager vor seiner Bestellung im Jahr 2017 anonym vorab die Fragen der Hearingkommission bekommen haben. Auch sein Naheverhältnis zum Kommissionsmitglied Brigitte Fassbaender war bekannt, sie soll auch in der Kommission für Kerschbaum eingetreten sein.

Im eigenen Haus selbst engagiert

Schwer wiegen auch die Vorwürfe von "In-sich-Verträgen", also Eigenengagements von Kerschbaum und dessen Frau, Renate Pitscheider, im Brucknerhaus. Damit soll das Paar in einem einzigen Jahr 55.000 Euro eingenommen haben.

Leitartikel zum Thema: Aus der Ära Frey nichts gelernt

Ein in der Kulturbranche selten so offen praktiziertes Paradebeispiel für Interessenkonflikt und Wettbewerbsverzerrung war die von Kerschbaum verantwortete Bestellung von Daniel-Fréderic Lebon als Programmchef des Hauses. Dieser arbeitet für eine der größten Agenturen der Klassikwelt und kann nun entscheiden, wer im Brucknerhaus auftritt und wer nicht. Er führt auch die Gagenverhandlungen und bekommt Einblick in Angebote der Konkurrenz, die sich mit Konzerten im Brucknerhaus bewirbt. Lebon ist der Nachfolger von Jan David Schmitz, lange Zeit Kerschbaums Intimus und hoch geschätzte rechte Hand. Der Deutsche war auch für den programmatischen Aufschwung nach der desaströsen Frey-Ära im Haus verantwortlich. Im Oktober hat man sich im Einvernehmen getrennt, Schmitz baut noch rund ein Jahr (!) lang Überstunden ab.

Orgelbau freihändig vergeben?

Die Liste der Gerüchte und Vorwürfe lässt sich fortsetzen: So wird gemunkelt, dass Kerschbaum (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) den rund 1,1 Millionen Euro teuren Neubau der Orgel im Großen Saal ohne Ausschreibung freihändig an die Firma Rieger Orgelbau vergeben und dabei auch finanziell profitiert hat. Auch beim Lido-Sounds-Festival könnte Kerschbaum seine Finger tiefer im Spiel haben als geplant: Der Mitveranstalter des Festivals, Arcadia Live, wird nämlich von der Firma PannArt beraten, angeblich gegen hohe Beratungskosten. Kerschbaum ist Gesellschafter der Firma.

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder