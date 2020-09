Was die Kunstuniversität alles zu sagen und zu zeigen hat

Die Kunstuniversität Linz ist wieder da und nutzt das Ars Electronica Festival zu einer in Qualität und Menge noch nicht da gewesenen Werksschau. Zusammengelaufen sind die Fäden dieser unter dem Titel "The Wild State" subsummierten Installation auf dem Linzer Hauptplatz bei Christa Sommerer: "Unser massiver Auftritt während der Ars soll auch in Zukunft so bleiben."

Aus dem reichhaltigen Angebot von mehr als 120 Studierenden empfiehlt die Leiterin der Studienrichtung "Interface Culture" beispielsweise das Projekt "COCO-lands". Die Idee kommt von der bosnischen Studentin Smirna Kulenovic, die den Lockdown ab 15. März auf der kleinen Atlantik-Insel Flores verbrachte. Aus der vermeintlichen Idylle wurde bald ein klaustrophobisches Erlebnis. Daraus entstand ein interaktives Tagebuch mit anderen Studenten.

Ebenfalls ursächlich mit Corona zu tun hat die Mitmach-Installation "Meter machen" von Maria Anna Eckerstorfer und Sabine Touzimsky-Köstler. Passanten sind aufgerufen, mit Fotos ihre persönlichen Hilfsmittel zur Einhaltung der Abstandsregeln darzureichen.

Ein weiteres Mitmach-Format ist "Bring your own Art", bei dem kunstinteressierte ihre Werke zeigen können.

"Auch unser Aufruf, sich beim Projekt ,Sound Campus’ zu beteiligen, war ein großer Erfolg", freut sich Christa Sommerer. Konzerte und Performances sind heute und morgen von 20 bis 23 Uhr im Glashörsaal der Kunstuniversität zu erleben (Anmeldung erforderlich). Sämtliche Auftritte werden auch im Netz gestreamt.

Die Pestsäule in Nebel und Licht

Ebenfalls spektakulär: Das Künstlerduo DEPART bespielt mit "The Transient Shadows" bis Samstag die Pestsäule auf dem Hauptplatz mit Nebel und Licht. Danach verwandeln sich bei der Installation "Antopolis" von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau die Menschen am Hauptplatz in geschäftig wuselnde Ameisen.

Programm und Livestreams: ausstellungen.ufg.at/wildstate