Was den Preisträger freut - und was nicht

Die Bühnenkunstpreise des Landes Oberösterreich werden nun nicht mehr in den Heimstätten der Ausgezeichneten verliehen, sondern im Linzer Schauspielhaus. Die Landeskulturdirektion begründet diese Änderung mit einer symbolischen Öffnung des Landestheaters in Richtung freier Szene. Also überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer am Dienstag ebendort den Bühnenkunstpreis (7500 Euro) an Harald Gebhartl, den Mitbegründer und künstlerischen Leiter des Linzer Theaters Phönix. Der Anerkennungspreis (3000 Euro) ging an den unermüdlich rackernden und Tanz-Ereignisse hervorbringenden Linzer Verein "Red Sapata – die Tanzfabrik".

Stelzer lobte das sinnschärfende Element der Kunst. Einzige Voraussetzung: Man müsse sich darauf einlassen. Gebhartls Dankesrede vermittelte einerseits die Freude über den Preis, andererseits: "Was mich nicht freut, sind die Herzen im Lande, die immer kälter werden, weil ein Klimawandel der Herzen vor sich geht, der symbolisch begann und kein absehbares Ende hat", sagte der Preisträger und zitierte seinen Dramatiker-Weggefährten Peter Turrini. Was Gebhartl obendrein nicht freut, ist, "dass uns immer häufiger nationalistische und chauvinistische Parolen erreichen … an die wir uns langsam zu gewöhnen scheinen!" In der Verantwortung eines Theaterhaudegens thematisierte er zur Feier nicht bloß Feierliches. Und nein, Gebhartls Ausführungen hatten keineswegs damit zu tun, dass er auf seiner Sitzplatz-Reservierung irrtümlich in Herbert umbenannt wurde.

Ein Porträt über Harald Gebhartl lesen Sie hier.

Die Rede von Harald Gebhartl im Wortlaut:

Es freut mich, dass ich hier heute stehen darf, um den Landeskulturpreis entgegenzunehmen!

Es freut mich sehr – liebe Damen und Herren – dass Sie mit mir, mit uns, Red Sapata und mir, der Verleihung dieser Auszeichnung beiwohnen!

Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass Sie heute gekommen sind! … Dank(e) an euch alle!

Was mich nicht freut das sind die „Herzen“ im Lande, die immer kälter werden, weil ein „Klimawandel der Herzen“ vor sich geht, der symbolisch begann und kein absehbares Ende hat – Zitat Turrini.

Was mich nicht freut an unserer Zeit ist, dass uns immer häufiger nationalistische und chauvinistische Parolen erreichen … an die wir uns langsam zu gewöhnen scheinen!

Mich freut diese Zeit nicht, weil immer mehr Menschen beabsichtigen, unsere Gesellschaft zu entsolidarisieren und damit unsere Demokratie zu untergraben und auszuhöhlen!

Mich freut diese Zeit nicht, wegen der immer häufiger werdenden Ab-, Aus- und Eingrenzung von Menschen und die Zuspitzung und Polarisierung des Problems durch populistische Kräfte.

Mich freut diese Zeit nicht, weil sich immer mehr Menschen dieser Haltung anschließen – auch, um ja nichts von dem zu verlieren, was sie noch gar nicht besitzen.

Mich freut diese Zeit nicht … weil sie immer mehr von Rücksichtslosigkeit und Respektlosigkeit geprägt ist.

Mich freut diese Zeit nicht, weil wir uns wieder, beinahe, irgendwie in eine selbstverschuldete Unmündigkeit begeben, in eine Verdummungs - und Infantilisierungsfalle.

Mich freut diese Zeit nicht, wegen des Versuchs der Ver-ökonom-isierung diverser Bereiche, sei es der Sozial-, der Bildungs- oder der Kunstbereich.

Diese vermarktete, gesprächslose, entsolidarisierte und von Profitgier bestimmte Gesellschaft, in der Menschen „verhandelt“ werden, wodurch auch das Ende eines offenen, demokratischen, anständigen und zivilisierten Umgangs miteinander resultiert.

Ja, und das freut mich alles nicht!

„Danke“ für die Auszeichnung und „Danke“ für Ihre Zeit!

Unter Verwendung von Zitaten von Peter Turrini und Hubert Dragaschnig