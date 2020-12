Was das Christkind unter den Baum legt

Bücher und CDs

Leander Fischer: „Die Forelle“

Das Köderbasteln beim Fliegenfischen, das Kleinkarierte und Rebellische der Provinz – all das beschreibt der Ebenseer Leander Fischer in seinem Roman, der als bestes Debüt 2020 ausgezeichnet wurde. 782 S., 28,80 Euro.

Leonora Leitl: „Held Hermann“

Die preisgekrönte Autorin aus dem Mühlviertel hat die Geschichte ihres mutigen und widerspenstigen Opas im Dritten Reich wunderbar witzig niedergeschrieben (ab 12 J.), 256 Seiten, 19,95 Euro.

Kinderhörspiel: Das Innviertler Damen-Bläserquintett Brassessoires erzählt in einem Hörspiel samt Bilderbuch vom Spaß an der Musik. Infos: brassessoires.at

Jonas Kaufmann: Es ist das erste Weihnachts-Album des Tenor-Weltstars. Auf den 2 CDs mit insgesamt 42 Liedern von Jingle Bells bis Stille Nacht wurde Kaufmann auch von den St. Florianer Sängerknaben begleitet.

Festivals

Klassik am Dom: Die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca, Popstar James Blunt, der US-Jazzstar Gregory Porter, Stargeiger David Garrett (gleich an zwei Abenden!) sowie die Lokalmatadore Philipp Hochmair und Günther Lainer – auch 2021 geben sich die Stars bei der "Klassik am Dom"-Reihe in Linz die Klinke in die Hand. Perfekt für alle Freunde toller Musik.

Elina Garanca

OÖN-Konzertsommer: Der Sommer 2020 war für Musikfreunde leider ein karger. Was wäre besser, um die Vorfreude auf den Konzert-Neustart anzuheizen, als Tickets für die nächste Clam-Saison? Eben! Die Auswahl ist groß: von Deep Purple, Hollywood Vampires und Judas Priest über Lionel Richie bis hin zu Pizzera & Jaus und Hubert von Goisern. Tickets gibt’s bei der OÖN-Tickethotline Tel. 0732/7805-805.

Kultur-Gutschein der Kupf: Die Kulturplattform OÖ (Kupf) bietet KULTscheine für unzählige Kultur-Anbieter und Kulturschaffende im gesamten Bundesland an. Damit bescheren Sie sich und Ihren Beschenkten nicht nur ein frei wählbares Kultur-Erlebnis für die Zeit nach Corona, sondern Sie unterstützen obendrein die heimische Kultur-Landschaft. Infos unter: www.kupfticket.at/ooe/.

Salzkammergut-Festwochen: Philipp Hochmair (14. April), das fabelhafte Trio folksmilch (30. April), das Kammerorchester der Anton Bruckner Privatuniversität unter der Leitung von Sabine Nova (8. Mai) und das TrioVanBeethoven mit Clemens Zeilinger (15. Mai) läuten die Salzkammergut Festwochen Gmunden ein. Kulturgutscheine dafür gibt es unter karten@festwochen-gmunden.at, Tel: 07612/70630-14

Linzer Tabakfabrik: Bis 14. Februar (Di–So 10–18 Uhr, Sa bis 22 Uhr) ist die Schau „Van Gogh – The Immersive Experience“ in der Linzer Tabakfabrik zu sehen. Mit einem Geschenkticket ermöglichen Sie Ihren Liebsten dieses Multimedia-Ereignis. Karten unter: 0732/7805-805, direkt bei den OÖN in Linz, Wels, Ried und online: www.nachrichten.at/ticket

