Was Bruckners Schüler vom Meister gelernt haben

Das Thema Lehrer-Schüler ist auch bei Anton Bruckner, an dessen 197. Geburtstag am Samstag das Brucknerfest in der Pfarrkirche Ansfelden eröffnet wurde, ein ambivalentes. So mag Bruckner bei seinen Studien mit dem um zehn Jahre jüngeren Linzer Kapellmeister Otto Kitzler so manches in der praktischen Anwendung des theoretischen Fundaments gelernt haben. Beim Thema Harmonie, Kontrapunkt und Improvisation war es wahrscheinlich umgekehrt. Dieses faszinierende Spannungsfeld ist Thema des Brucknerfests und somit auch des ersten Konzerts mit dem französischen Quatuor Diotima. Bruckners c-Moll-Quartett ist so etwas wie eine Vorstudie zur Symphonie, ein Umgang mit der großen Gestalt klassischer zyklischer Formen und ein Anknüpfen bei den Großen dieser Gattung, das zwar prachtvolle Musik evoziert, aber das typisch Bruckner’sche Idiom nur entfernt erahnen lässt.

Fein auch die Variationen über ein Es-Dur-Thema und das c-Moll-Rondo als Variante des Quartettfinales. Allesamt Sätze, die Großes erwarten lassen, aber selbst noch nicht die Größe haben, zu der Bruckner dann aufsteigen sollte.

Bei Friedrich Klose, der dreieinhalb Jahre Bruckners Privatschüler war, war es umgekehrt. Seinen spätromantischen, höchst leidenschaftlichen Stil hat das großartig musizierende Quatuor Diotima emotionalisierend getroffen, damit dankenswerterweise eine zu Unrecht in Vergessenheit geratene Rarität revitalisiert und dabei das Publikum zum Jubeln gebracht.

Fazit: Ein nicht nur musikalisch, sondern auch programmatisch gelungener Auftakt des Brucknerfestes, das noch viel Spannendes erwarten lässt.

Ansfelden: Bruckner-Geburtstagskonzert mit dem Quatuor Diotima, 4.9.