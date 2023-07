"Warum wir alle in die falsche Richtung leben"

Jedermann (Michael Maertens) und Buhlschaft (Valerie Pachner, in Rot) mit der Tischgesellschaft ohne Tische

"Ich hab letztens mit meinem Bruder (Schauspieler Kai Maertens, Anm.) telefoniert – nur um ihm zu erzählen, was das für eine geile Truppe ist, mit der ich hier arbeiten darf", sagt Michael Maertens. Heute (21 Uhr) steht die Premiere des Burgtheater-Schauspielers in der Titelrolle des Salzburger "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal bevor. Die Festspiele selbst werden erst am 27. Juli eröffnet (Festrede: Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger).