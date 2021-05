Warum Tom Cruise seine Golden Globes zurückgab

Der Star der Mission-Impossible-Reihe (58) gab gestern seine drei Globes der Organisation der Auslandsjournalisten in Hollywood zurück.

Der Grund: Der Verband, der den prestigeträchtigsten Preis nach dem Oscar vergibt und um die 90 Mitglieder zählt (Oscar-Academy: knapp 6000), hat seit mehr als 20 Jahren kein einziges afroamerikanisches Mitglied. Dies hatte die L. A. Times vor der Verleihung am 28. Februar aufgedeckt. Eine Branche, die sich nach #TimesUp, #MeToo und #BlackLivesMatter für Diversität und gleiche Rechte einsetzt, duldet so etwas nicht mehr. Für die behäbig reagierenden Journalisten, die Außenperspektiven in die Norm integrieren sollen, gipfelte dies nun im Verlust jeder Glaubwürdigkeit. Zudem werden ihnen fragwürdige Praktiken (Geschenkannahme, Einladungspolitik) vorgeworfen. Stars wie Ava DuVernay ("Selma") und Scarlett Johansson kritisierten zudem "den Sexismus" der Globes scharf.

Der US-Sender NBC will die Gala 2022 seit gestern nicht mehr ausstrahlen. Netflix und Amazon wollen bis auf Weiteres nicht mit der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), so der offizielle Name, arbeiten. Im schwelenden Konflikt hatte man gerade angekündigt, zwanzig neue Mitglieder, speziell Afroamerikaner, aufzunehmen. Erst Cruise’ Aktion beschleunigte die Dinge: Gestern kündigte man einen neuen Vorstand an. (nb)

