Warum Startenor Jonas Kaufmann erneut ein Konzert absagen muss

Er leide an einem multiresistenten Keim. Dies sei kürzlich festgestellt worden. Die für Freitag geplante Operngala der Thurn und Taxis Schlossfestspiele mit Kaufmann in Regensburg wurde deshalb abgesagt. "Seit vielen Monaten kämpfe ich bei meinen Auftritten immer wieder mit Hustenanfällen und übermäßigem Schleim, deren Ursache bisher nicht erkannt wurde. Ich bin froh, endlich die Ursache dafür gefunden zu haben", schreibt Kaufmann. Nun sei die Einnahme von Antibiotika in hoher Dosierung mit entsprechend möglichen Nebenwirkungen erforderlich.

