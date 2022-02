Warum sich das Leben trotzdem immer lohnt

Ganze 13 Jahre lang standen sie in 177 TV-Folgen für "Soko Kitzbühel" vor der Kamera: Ab 15. Februar geben Kristina Sprenger und Ferry Öllinger im Linzer Theater Phönix als "Arthur & Claire" im gleichnamigen Stück von Stefan Vögel zwei Lebensmüde im Linzer Theater Phönix.

Arthur, Sportlehrer und Nichtraucher, leidet unheilbar an Lungenkrebs. Claire will sich nach einem schweren Verlust das Leben nehmen. Im Hotel begegnen sie einander. "Beide wollen einander überzeugen, dass das Schicksal des anderen weniger schlimm ist", sagt Kristina Sprenger, die ihr Linz-Debüt im Phönix gibt. Das Stück sei "eine lebensbejahende Tragikomödie", die durch das kürzlich verabschiedete Sterbeverfügungsgesetz umso aktueller ist: "Es hat uns überraschend eingeholt", sagt Ferry Öllinger, der erst im Vorjahr als "Chefinspektor Kroisleitner" bei der "Soko Kitzbühel" in Pension gegangen ist. In der Regie von Christine Wipplinger ist das Stück, das eine Koproduktion der Bühnen Berndorf und des Wald4tlerHoftheaters ist, auf kompakte 70 Minuten komprimiert. Zu sehen ist es 12 Mal bis zum 27. Februar. Ein Doppelinterview mit beiden Darstellern lesen Sie am Freitag im "Was ist los?". (kasch)

Infos, Karten: 0732 66 26 41 - 17, www.theater-phoenix.at