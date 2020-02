Die Zeiten, in denen das Landesmuseum mit Pressekonferenzen und Presseaussendungen selbstbewusst seine Besucherzahlen präsentiert hat, sind lange her. Und eines vorweg: Publikumszuspruch weist die Qualität eines Museums bloß oberflächlich aus. Aber wer wissen möchte, wie viele Interessierte die Institution mit seit 2019 14 Niederlassungen (bis dahin 12) im vergangenen Jahr verführt hat, der muss nach den Zahlen stöbern. Beinahe so, als hätte das Landesmuseum, das sich mit 1.