Warum ORF III in Ruhe gelassen wird

"Mir würde beim besten Willen nicht einfallen, warum bei ORF III eingespart werden sollte. Mehr öffentlich-rechtlichen Inhalt als wir kann man gar nicht liefern." Die Argumente sprudeln nur so aus Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher heraus, wenn man die Daseinsberechtigung des Senders in Zeiten des Spardrucks beim Sender hinterfragt.

Tatsächlich hat Generaldirektor Roland Weißmann den 2011 ins Leben gerufenen Kultur- und Informationssender von seinem Sparpaket ausgenommen (320 Millionen Euro bis 2026). Beim zweiten Spartensender Sport+ schaut es, wie berichtet, anders aus. Beide Sender verfügen über ein Jahresbudget im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Im Bereich der Marktanteile etabliert sich ORF III längst zur fixen Größe und kratzt bereits an der 3-%-Marke, der Sportsender schafft gerade einmal 0,5 Prozent (jeweils 2022).

Gestern präsentierten Lorenz-Dittlbacher sowie die Geschäftsführer Peter Schöber (Programm) und Kathrin Zierhut-Kunz (Finanzen) die Programm-Höhepunkte für 2023.

Ein solcher wird der Themenschwerpunkt "Österreich – die ganze Geschichte", in dem ab 26. Oktober in vier Staffeln zu je zehn Folgen die 1047-jährige Geschichte Österreichs aufgearbeitet wird. Andreas Pfeifer hat das Format gezogen, Historiker sind als Beiräte gewonnen worden, auch Johanna Rachinger (Österreichische Nationalbibliothek) hat mitgearbeitet. Die Klassik-Schiene wird 2023 ebenfalls massiv ausgebaut. "Wir sind mittlerweile der erfolgreichste Kultursender und der größte Klassik-Musikproduzent in Europa", sagt der St. Valentiner Peter Schöber. Während etwa in der Schweiz Klassik-Übertragungen eingestellt werden, baut ORF III hier aus. Auch Formate in Oberösterreich kommen zum Zug. Das Brucknerfest ist ebenso im Programmschema wie Klassik am Traunsee (mit dem Bruckner Orchester) und das Christtagskonzert mit Volks- und klassischer Musik aus Gmunden – nach einer Idee von Franz Welser-Möst.

Weiter ausgebaut wird auch der Bereich Information. "Wir senden jeden Vormittag dreieinhalb Stunden Information und würden das gerne auch auf den Nachmittag ausbauen, aber das ist eine Frage des Budgets", sagt Lou Lorenz-Dittlbacher. "Streitsendungen" und Diskussionen werden ausgebaut, auch die Liveübertragungen der Debatten aus dem Nationalrat bleiben, weil die Quoten passen.

ORF III

Der Kultur- und Informationssender verfügt über ein Jahresbudget von rund zwölf Millionen Euro. 62 Mitarbeiter produzieren etwa 2000 Programmstunden pro Jahr, davon 1000 Stunden „Aktuell“ am Vormittag. Heuer sind 300 Neuproduktionen und Live-Übertragungen aus Oper, Theater, Konzert und Kleinkunst geplant.

