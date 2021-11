Warum Monika Gruber die Bühne verlässt

Zu Gast beim "Talk im Hangar-7" erklärt sie am Donnerstag die Hintergründe zu ihrem Bühnenrücktritt und kritisiert die Corona-Regeln scharf: "Die 2G-Regel vergällt mir das Spielen. Deshalb höre ich früher auf als geplant. Ich möchte mich nicht an der Spaltung der Gesellschaft beteiligen", erklärt sie ihren frühzeitigen Abschied.

Die Politik habe in den vergangenen Monaten diese Spaltung befeuert und zu viele Bürger hätten alles blind und hirnlos mitgetragen. Die hinterfragenden Bürger würden hingegen "als Querdenker, dumm und ahnungslos" hingestellt.

Über das Thema "Wegsperren und ausgrenzen: Zurück im Panikmodus?" diskutieren Monika Gruber sowie der Public-Health-Experte Martin Sprenger, der Medizinjournalist Werner Bartens, Biologin und Unternehmerin Eva Prieschl-Grassauer und Publizistin und Politikwissenschaftlerin Kristina Schröder bei Michael Fleischhacker.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen geht es um Fragen wie: Was läuft bei uns falsch? Droht durch die 2G-Regelung ein noch tieferer Graben zwischen Geimpften, Genesenen und Ungeimpften? Was steckt hinter der hohen Anzahl an Impfdurchbrüchen? Können wir nach bald zwei Jahren Corona zunehmend auch auf Fortschritte bei Medikamenten und alternativer Behandlungen hoffen?