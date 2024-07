Warum man sich an Zucchero nicht satthören kann

Seit gut einem Jahr tourt Zucchero im Rahmen seiner "Overdose D’Amore"-Tour durch die Welt. Vorgestern gastierte er in St. Pölten, gestern bei Klassik am Dom, im September geht es nach Südamerika. Egal wo dieser unvergleichliche Blues- und Rockmusiker mit seiner genialen Band hinkommt, sind die Stadien, die Säle oder eben die Plätze voll. Das Konzert in Linz war binnen kürzester Zeit mit 3400 Besuchern ausverkauft.