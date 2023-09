Warum Gmunden wegen des Landes auf Nadeln sitzt

Das 1872 eröffnete Stadttheater in Gmunden

Am Montag (25. September) hätte der Gemeinderat von Gmunden die Finanzierungsmittel der Stadt in der Höhe von 2,225 Millionen Euro für die längst überfällige Sanierung des Stadttheaters beschließen sollen. Diese Sitzung wurde abgesagt, weil noch immer der Bescheid für die zugesagten Fördermittel in der Höhe von 906.000 Euro der Landesdirektion für Inneres und Kommunales (IKD) fehlt.