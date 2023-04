Wasserschutzpolizei gegen Kriminalpolizei: So heißt das Match in der deutschen Ruhrpott-Metropole Duisburg – zumindest wenn es nach der ARD-Vorabendserie "WaPo Duisburg" geht, die ab Dienstag um 18.50 Uhr in die zweite Staffel geht. Duisburg liegt an der Mündung der Ruhr in den Rhein, der Hafen gilt als der größte Binnenhafen der Welt.