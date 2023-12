Warum die "New York Times" OpenAI und Microsoft verklagt

Wer ChatGPT Fragen stellt, bekommt vom digitalen Dialogprogramm prompt Antworten geschrieben. Woher Fakten und Infos kommen, die Bausteine, die die mit künstlicher Intelligenz angetriebene „Maschine“ ausspuckt, gerät dabei in den Hintergrund.

Eine bahnbrechende Klage, die am 27. Dezember im Federal District Court in Manhattan (New York) eingebracht wurde und die erste ihrer Art ist, wird dies nun ändern: Die US-Zeitung "New York Times" (NYT) will gerichtlich gegen das Unternehmen OpenAI, das ChatGPT entwickelt hat, sowie gegen das Unternehmen Microsoft vorgehen, das 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI gesteckt hat und dessen Technologie zum Beispiel für die hauseigene Suchmaschine "Bing" einsetzt.

Der Grund: Seitens der NYT sieht man gravierende Urheberrechtsverletzung, da OpenAI und Microsoft mehrere Millionen Artikel des Leitmediums genutzt haben sollen, um ChatGPT damit zu füttern und ein lukratives Geschäft aufzubauen, das wiederum den ursprünglichen Anbieter, die NYT, ökonomisch unter Druck setzt. "Millionen Artikel der New York Times wurden dafür genutzt, um Chatbots (Text-Dialog-Programm wie ChatGPT, Anm.) zu trainieren, gegen die die NYT nun konkurrieren muss", zitiert die NYT in einem offenen Artikel die Klage.

Fragen Nutzer etwa Chatbots nach aktuellen Nachrichten, könnten diese Antworten generieren, die auf vergangenen Artikeln der NYT beruhen. Man sei besorgt, damit seine Leserschaft sowie Datenverkehr und Werbeeinnahmen auf www.nytimes.com zu verlieren.

In einem öffentlichen NYT-Artikel heißt es, die Anklage enthalte „keine genaue Geldforderung“. Die Beklagten seien aber für Schäden von geschätzt mehreren Milliarden Dollar „verantwortlich zu machen“. Die Nutzung der Inhalte soll zudem eingestellt und die gesammelten Daten vernichtet werden. Konkret ist ebenso zu lesen, dass alle Chatbot-Modelle, die mit geschütztem NYT-Material arbeiten, zu zerstören seien.

Weiters gibt die NYT an, sich bereits im April an Microsoft und OpenAI gewandt zu haben, um seine Bedenken hinsichtlich der Nutzung ihres geistigen Eigentums auszusprechen und an einer beiderseitigen Lösung zu arbeiten, die Gespräche seien aber gescheitert.

Die NYT will weiters auf eine große Diskrepanz aufmerksam machen: Während die Zeitung als einer weniger Anbieter ein erfolgreiches Geschäftsmodell für Online-Journalismus aufgebaut habe, kämpfen viel Printmedien mit der Abwanderung ihrer Leserschaft ins Netz. Gleichzeitig könnten OpenAI und ähnliche KI-Unternehmen online Texte aller Art - von Artikel über Gedichte bis Drehbücher - sehr einfach verwenden, um ihre Chatbots damit zu trainieren, während sie dazu noch große Finanzspritzen bekämen. OpenAI werde von Investoren inzwischen mit mehr als 80 Milliarden US-Dollar bewertet.

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller