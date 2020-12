"Es glaubt kein Mensch, was jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist": Diesen klobigen Titel wählte Kabarettist Michael Niavarani für sein neues Buch samt Hör-CD über Johann Nestroy. Umso unterhaltsamer erzählt der 52-Jährige darin, wie er als 13-Jähriger den Wiener Volksdichter für sich entdeckte – und von seinen Stücken so fasziniert war, dass er Schauspieler und Kabarettist wurde.