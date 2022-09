Groß und mächtig, schicksalsträchtig, um seinen Gipfel ragen Nebelschwaden." 24 Mal wird Wolfgang Ambros diese Zeilen aus dem Lied "Der Berg" noch durch Konzertsäle sowie Veranstaltungszentren in Österreich und Deutschland schallen lassen – darunter am 17. September in Gmunden und am 23. September in Linz (Termine: wolfgangambros.at). "Nach dieser Tournee wird es aber zu 100 Prozent das letzte Mal sein, dass ich dabei bin", sagt Wolfgang Ambros im Gespräch mit den OÖN.