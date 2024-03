Am 22. und 23. März wird der 50. Geburtstag des Brucknerhauses gefeiert.

Einerseits muss heuer der 200. Geburtstag von Anton Bruckner ausgiebig gefeiert werden, andererseits jährt sich am 23. März die Eröffnung des Brucknerhauses zum 50. Mal – das kulturelle Jubeljahr 2024 liefert genug starke Gründe, um die künstlerischen Inhalte von New York aus in die Welt zu trommeln.