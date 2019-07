Am 10. Oktober des Vorjahres lud der Wiener Prozessfinanzierer Advofin (Meinl Bank, Immofinanz) in ein Wiener Innenstadt-Café, um vor lückenlos versammelter Presseschar zu verkünden, dass man "die größte Sammelklage in der Geschichte Österreichs" einzubringen gedenke.