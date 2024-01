War 1994 das beste Filmjahr aller Zeiten?

Vor drei Jahrzehnten kamen einige Meisterwerke ins Kino. In den Top Ten von IMDb ist 1994 das einzige Produktionsjahr, das zweimal vorkommt - mit dem Gefängnisfilm "Die Verurteilten" und dem Gangsterfilm "Pulp Fiction".

Eine Auswahl der besten und kultigsten Filme von 1994:

Die Verurteilten: In den Top 250 der IMDb belegt der Film seit 2008 den ersten Platz. Der Film von Frank Darabont beruht auf einer Stephen-King-Geschichte mit dem Titel "Hope Springs Eternal: Rita Hayworth and Shawshank Redemption". Ein Poster von Hollywoodstar Hayworth hat eine relevante Rolle in der Handlung. Der Originaltitel des Films lautet "The Shawshank Redemption". In dem Drama geht es um die tiefe Freundschaft zweier Gefängnisinsassen (gespielt von Tim Robbins und Morgan Freeman) - und allgemein um Hoffnung.

Pulp Fiction: Die Tanzszene der Figuren Vincent und Mia (John Travolta und Uma Thurman) mit dem Handzug zweier Finger in Augenhöhe ging in die Filmgeschichte ein. Der groteske Gangsterfilm von Quentin Tarantino war ein Kritikerliebling. Das Werk mit seinen lakonischen Dialogen gewann in Cannes die Goldene Palme. Die schwarze Komödie wartet mit Darstellern wie Samuel L. Jackson, Bruce Willis und Harvey Keitel auf. Die gewaltvolle Handlung besteht aus drei verwobenen Geschichten in Los Angeles. Die Handlung voran treibt ein Koffer, dessen Inhalt die Zuschauer nie zu sehen kriegen.

Forrest Gump: Das Leben sei wie eine Schachtel Pralinen, man wisse nie, was man bekomme. Weisheiten wie diese füllen die Tragikomödie von Regisseur Robert Zemeckis ("Zurück in die Zukunft"). In dem Film wandelt der geistig eingeschränkte Forrest unbedarft auf der Suche nach Glück durch die Zeitgeschichte. Aufsehen erregten die Szenen, in denen mittels Computertechnik Hauptdarsteller Tom Hanks in Originalaufnahmen historischer Ereignisse eingebaut wurde, zum Beispiel John F. Kennedy die Hand schüttelt. Der Film gewann 1995 sechs Oscars. Hanks bekam den zweiten Hauptdarsteller-Oscar in Folge - nach der Auszeichnung für die Rolle des Aidskranken Andrew in "Philadelphia".

Schindlers Liste: Bder Oscarverleihung räumte Steven Spielbergs Holocaust-Drama mit Liam Neeson in der Hauptrolle sieben Preise ab. Im Jahr zuvor hatte Spielberg mit dem Dino-Thriller "Jurassic Park" und dessen Computeranimationen das Blockbuster-Kino auf eine neue Grundlage gestellt. Mit "Schindlers Liste" schuf er ein maßgebendes Werk historischer Aufklärung, an dem auch kontrovers diskutiert wurde, ob der staatlich organisierte Völkermord an den europäischen Juden durch Nazi-Deutschland mit filmischen Mitteln überhaupt darstellbar sei.

König der Löwen: Der Film, bei dem viele Kinder zum ersten Mal geweint haben, als Mufasa stirbt. Gemessen an den Kinoeinnahmen ist er der bisher weltweit kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm. Die Handlung des Films dreht sich um den Löwenjungen Simba und die beschwerliche Suche nach seinem Platz im Kreis des Lebens. Elton John wurde mit dem Song Can You Feel the Love Tonight mit dem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet.

Léon - Der Profi: Ein Gangsterfilm von Luc Besson. Es geht um die gefühlvolle Freundschaft des New Yorker Mafia-Auftragsmörders Léon (Jean Reno) mit dem zwölfjährigen verwaisten Nachbarmädchen Mathilda (Natalie Portman).

Speed: Jan de Bonts rasanter Actionfilm mit Sandra Bullock, Keanu Reeves und Dennis Hopper setzte neue Maßstäbe in Sachen Spannung. Ein Bus ist mit einer Bombe präpariert, die scharf wird, wenn der Linienbus schneller als 50 Meilen pro Stunde fährt, und sie explodiert, wenn der Bus unter diese umgerechnet etwa 80 Stundenkilometer gerät.

Vier Hochzeiten und ein Todesfall: In der britischen Liebeskomödie spielen ein homosexuelles Paar und ein Gehörloser recht wichtige Rollen. Am Ende küssen sich Andie MacDowell und Hugh Grant im strömenden Regen und MacDowells Figur Carrie fragt Charlie: "Regnet's noch? Ich hatte es gar nicht bemerkt." (Is it still raining? I hadn't noticed). Für manche ist das eine der romantischsten Szenen der Filmgeschichte, für andere die schlechteste Dialogzeile aller Zeiten.

Andere bekannte Filme aus 1994 waren "Dumm und Dümmer", "Interview mit einem Vampir", "True Lies", "Natural Born Killers" oder "Legenden der Leidenschaft".

