Wanderausstellung „Kulturgüterschutz“: Der Schutz unserer Schätze

2024 jährte sich die Haager Konvention, die zum Schutz von herausragenden Kulturgütern verpflichtet, zum 70. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums wurde im Herbst vergangenen Jahres die Wanderausstellung „Kulturgüterschutz“ im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien eröffnet. Seitdem wandert sie durch Österreich – von 24. bis 27. Februar macht sie im Kasino Fliegerhorst Vogler in Hörsching halt.

Die Schau beleuchtet mit 16 Paneelen, warum die Haager Konvention verabschiedet wurde, wodurch kulturelle Schätze heute gefährdet sind und erzählt dabei etwa von der Sprengung eines bedeutenden Tempels in Syrien durch den sogenannten Islamischen Staat, aber auch von Schäden an kulturellen Schätzen durch Unfälle. Themen sind etwa:

„Kulturgut in der Haager Konvention 1954“

„Kulturerbe der Menschheit“

„Kulturgut ist bedroht“

„Kulturgut unter Schutz“

„Kulturgüterschutz betrifft uns alle“



In Oberösterreich befinden sich übrigens 20 dem Bundesdenkmalamt nach „besonders schützenswerte Kulturgüter“. Dazu gehören etwa das Seeschloss Orth in Gmunden, die Stadtzentren von Braunau, Eferding, Freistadt, Steyr, Schärding und Grein, die Pfarrkirche in Kefermarkt mit ihrem berühmten Flügelaltar und das Steyrdorf, aber auch der Mariendom in Linz, der Linzer Hauptplatz, das Stift St. Florian und das KZ Mauthausen.

Adresse: Kasernenstraße 15, 4063 Hörsching

Öffnungszeiten: 24. 2.: 12 bis 16 Uhr, 25. 2. und 26. 2.: 8.30 bis 19 Uhr, 27. 2.: 8.30 bis 21 Uhr

Da es sich um militärisches Gelände handelt, werden Zutrittskontrollen durchgeführt. Eine Anmeldung mindestens drei Stunden vor dem Besuch ist notwendig: florian.gumpinger@bmlv.gv.at oder Tel. 0664/6224811. Außerdem ist beim Zutritt ein Ausweis vorzuzeigen.

