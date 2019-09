Was das Aufnehmen von Songs mit einem Fußballmatch gemeinsam hat, warum er die digitale Welt so sehr verabscheut und wie ihn die Geister beim Texten besuchen, erzählt Marco Wanda (32) im Gespräch mit den OÖNachrichten. OÖN: Welche nervige Frage zur neuen Platte "Ciao!" wollen Sie partout nicht mehr beantworten? Marco Wanda: (Lacht.) Schwierig sind für mich Fragen nach meinen Texten. Weil auch ich habe über diese keine Deutungshoheit. Denn Musik passiert stets in einem illuminierten