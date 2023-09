Walter Sittler: "Wer ausgrenzt, verlässt den Boden der Demokratie"

Walter Sittler wurde 1952 in Chicago (USA) als jüngstes von acht Kindern eines Literatur-Professors und einer Lehrerin/Übersetzerin geboren. 1958 kam er nach Deutschland, ab 20 studierte er in München Schauspiel. Nach Jahren am Theater (Mannheim, Stuttgart) wurde er ab Mitte der 90er-Jahre durch etliche TV-Produktionen bekannt. Ab 2007 war er als in Gotland ermittelnder Kommissar Robert Anders in „Der Kommissar und das Meer“ zu sehen.