Am 20. Oktober 1967 trat erstmals ein Mann vor die Kamera, um mit der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" via Live-Fernsehen Verbrecher zu jagen: Eduard Zimmermann, genannt "Ganoven-Ede". 4586 Fälle wurden in 50 Jahren behandelt, 1853 davon aufgeklärt. Das Format läuft in Deutschland immer noch gut, in Österreich zwangen miserable Quoten zur Einstellung der Sendung Ende 2002.