Seit zehn Jahren begeistert Clemens Kinigadner als Lemo mit Hits wie "Alte Seele" oder "So wie du bist" Fans und Kritiker gleichermaßen. Nun hat der 37-Jährige, der in Graz aufwuchs und mit seiner Partnerin und den zwei Söhnen in Wien lebt, seine besten Songs für das Album "Unplugged in Wien" neu bearbeitet.