Wagners Parsifal nach 39 Jahren wieder in Linz

Premiere des pompösen "Bühnenweihefestspiels" mit Gastsänger Heiko Börner in der Titelpartie ist am Samstag im Musiktheater. Die musikalische Leitung hat Markus Poschner mit dem Bruckner Orchester, insgesamt sind rund 200 Mitwirkende im Einsatz. Die Inszenierung leitet Schauspielchef Stephan Suschke.

Die Parzival-Handlung, auf die auch Richard Wagners Text zurückgeht, verknüpft christliche Elemente mit heidnischen Kulten, es geht um die Gegensätze von Männer- und Frauenwelt, um Schuld und Erlösung, Sexualität, Heilungs- und Paradiesfantasien. Der Gral ist das verehrte wundertätige Abendmahlsgefäß Jesu, die blutende Lanze eine Reliquie vom Kreuz Jesu. Für Dirigent Markus Poschner ist die Handlung oratorienhaft. Das Werk erfordere einen "gigantischen Orchesterapparat, aber das ist ja unsere Spezialität".

Börners Rollendebüt

Heiko Börner feiert am Samstag sein Rollendebüt als Parsifal. Der deutsche Tenor war in Linz schon als Tristan in "Tristan und Isolde" und Richard Strauss’ "Die Frau ohne Schatten" in der Rolle des Kaisers zu sehen. Alle übrigen Hauptpartien werden vom Ensemble bestritten: Martin Achrainer (Amfortas), William Mason (Titurel), Michael Wagner (Gurnemanz), Adam Kim (Klingsor) und Katherine Lerner (Kundry). Chor, Extrachor, Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz komplettieren die Sängerschar.

Karten/Info: landestheater-linz.at

Porträt von Inspizientin Susanne Pauzenberger: