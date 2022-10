Wagners improvisierter Frontalangriff auf die Lachmuskeln

Ein Abend zum Vergessen: Das war die Impro-Show "Wagner & Co" am Montag im Linzer Posthof. Getrost vergessen durfte das Publikum nämlich Sorgen jeglicher Art, die ihm zuvor angesichts aktueller Krisen eventuell durch den Kopf gegangen waren. Oder besser weglachen, was die Zuseher zwei Stunden lang lauthals machten.