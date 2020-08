"Unfåssbår lässig, dass ma endlich wieda a Konzert spün kenna – und wånn ma ålle aufeinånder schaun, setz ma heit a Zeichen für Europa!" LaBrassBanda-Chef Stefan Dettl ist mit einer Energie und Überzeugungskraft ausgestattet, dass man grübelt: Was haben sie dem oberbayrischen Turbo-Trompeter als Kind in die Milch getan, dass er sich zu so einem Weltumarmer entwickelt hat?