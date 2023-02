Vorwurf der Veruntreuung: Pereira trat in Florenz zurück

Alexander Pereira hat mit einem Schreiben an Bürgermeister Dario Nardella die Leitung der Florentiner Oper "Maggio Musicale Fiorentino" niedergelegt. Wie die italienische Zeitung "La Repubblica" berichtet, habe der 75-jährige Kulturmanager lediglich die Flucht nach vorn angetreten, um einer bevorstehenden Suspendierung zuvorzukommen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Amtsenthebung Pereiras bereits gefordert, nun kam als Anklagepunkt die "Veruntreuung öffentlicher Gelder" hinzu. Dabei geht es um 8,5 Millionen Euro, die aus einem Regierungsfonds zweckentfremdet verwendet wurden.

Zuvor war nur bekannt geworden, dass gegen Pereira wegen der Veruntreuung von Geldern im Zusammenhang mit der Nutzung einer Firmenkreditkarte ermittelt wurde. Pereira, der das Opernhaus seit 2019 leitet, war zuerst im Juni 2022 wegen überzogener Spesenabrechnungen ins Gerede gekommen: Es ging dabei unter anderem um Einkäufe in Gourmet-Geschäften oder Restaurantbesuche auf Ibiza.

Vor einem Kontrollausschuss der Gemeinde Florenz rechtfertigte Pereira die Ausgaben, die er lediglich auf der Suche nach zahlungskräftigen Sponsoren getätigt habe. Pereiras Anwalt unterstrich damals, dass circa 60.000 Euro an Ausgaben unter die Lupe genommen würden, dabei habe sein Mandant etwa zehn Millionen Euro an Sponsorengeldern für das Theater gesammelt.

Seinen Rücktritt erklärte Pereira, der unter anderem die Salzburger Festspiele (2012-2014) und die Mailänder Scala (2014-2019) geleitet hatte, mit "privaten Gründen". "Abgesehen davon, dass ich eine sehr schwierige Aufgabe hatte, war ich ständig Angriffen innerhalb und außerhalb des Theaters ausgesetzt, insbesondere von der Presse. Ich hatte also nie einen ruhigen Moment, und diese Situation hat dazu geführt, dass ich 20 Kilo abgenommen habe und Anfang Dezember in eine gesundheitliche Krise geraten bin", schrieb Pereira an Nardella, der auch Stiftungsratsvorsitzender der Oper ist. Und weiter: "Die Kräfte, die gegen mich gearbeitet haben, wollten dies nie berücksichtigen. Es tut mir leid, dass nach so vielen Jahren der Arbeit an den großen Theatern in Wien, Zürich, Salzburg und Mailand diese Erfahrung in Florenz so traurig geworden ist, dass ich keine Lust mehr habe, sie fortzusetzen." Laut Medienangaben hatte der Bürgermeister Pereira am Freitag zum Rücktritt aufgefordert.

Der Kulturmanager soll demnächst von der Staatsanwaltschaft vernommen werden.

