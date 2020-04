"Vornehm unbequem": Wie in Linz-Urfahr Kunst entsteht

Ihre Bilder waren in Ausstellungen im Linzer Lentos, in der Landesgalerie, im Haus der Kunst in München oder in der Artlounge des Strabag-Hauses in Wien zu sehen: Die Künstler der Kunstwerkstatt des Diakoniewerks in Gallneukirchen, darunter Josef Landl, Rosemarie Heidler oder Johanna Rohregger, schaffen Art-Brut-Werke, die Beachtung finden.

Zweiwöchige Schaffensperiode

Jetzt gehen neun Künstlerinnen und Künstler der Kunstwerkstatt mit dem Wiener Künstler TOMAK in ein gemeinsames Projekt. "Aktion 11 – Die Schöpfung: Vornehm unbequem" nennt sich diese Zusammenarbeit, organisiert vom Aktionsraum LINkZ in Linz-Urfahr sowie dem Diakoniewerk. Seit gestern wird die Aktion 11 per Banner am Hinsenkampplatz in Urfahr angekündigt.

Nächster Schritt ist die gemeinsame Kunstaktion von TOMAK und den oberösterreichischen Künstlern im Aktionsraum LINkZ. Zwei Wochen lang werden sie in Linz-Urfahr gemeinsam arbeiten, begleitet auch von Fotografin Heidi Pein. Wann die zweiwöchige Aktions- und Schaffensperiode beginnt, ist coronabedingt derzeit leider noch offen. "Die Akteure stehen aber fest", sagen die Aktionsraum-Gründer und -Betreiber Karin und Johann Brandstetter. "Wir haben höchste Bewunderung für die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler der Kunstwerkstatt. TOMAK kennen und schätzen wir seit vielen Jahren." Es werde spannend, "was im Kunstraum alles entstehen wird". Es handle sich um ein Kunstprojekt, gewiss kein Sozialprojekt, sagt Diakoniewerk-Vorstandschef Josef Scharinger. "Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler begegnen einander auf Augenhöhe." Es gehe um "authentische Kunst und in ihrer Aussage selbstständige Kunst".

Menschen mit Behinderung

Die Kunstwerkstatt des Diakoniewerks unterstützt Menschen mit Behinderung dabei, ihr künstlerisches Potenzial zu entdecken. Vom Erfolg zeugen etliche Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland sowie die Nominierung von Kunstwerkstatt-Künstlern für diverse Preise. Im Aktionsraum LINkZ in Linz-Urfahr haben schon Größen wie Gottfried Helnwein oder die jüngsten Staatspreisträger Laurids und Manfred Ortner ausgestellt.